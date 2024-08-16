А воз и ныне там. Наши тяжелые танковозы Логистика, наверное, никогда не являлась сильной стороной нашей армии.
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А воз и ныне там. Наши тяжелые танковозы Логистика, наверное, никогда не являлась сильной стороной нашей армии.
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