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Феликс после 1:0 с «Атлетико»: «Обо мне говорят каждую неделю – я не обращаю внимания. Благодарю «Барсу» за то, как хорошо меня приняли»

Феликс после 1:0 с «Атлетико»: «Обо мне говорят каждую неделю – я не обращаю внимания. Благодарю «Барсу» за то, как хорошо меня приняли»

Португальский нападающий выступает за «Барселону» на правах аренды. Сегодня «блауграна» одержала победу над «Атлетико» благодаря голу Феликса (1:0).

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