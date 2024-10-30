Многодетные семьи могут компенсировать затраты на покупку школьной формы с помощью услуги на mos.ru

Родитель многодетной семьи, в которой ребенок пойдет в первый класс в новом учебном году, а также в которой дети после 16 лет продолжат обучение в образовательных организациях, начиная с 1 сентября может обратиться за выплатой ежегодной компенсации.
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