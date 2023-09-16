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Ровно 35 лет свое название носит улица Андрея Кушнира в Уссурийске (видео)

Ровно 35 лет свое название носит улица Андрея Кушнира в Уссурийске (видео)

Сегодня, 16 сентября, исполняется ровно 35 лет с того дня, как одной из улиц Уссурийска присвоили имя воина-интернационалиста Андрея Кушнира, погибшего в Афганистане.

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