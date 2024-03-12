Президент Польши призвал НАТО увеличить расходы на оборону

Президент Польши в понедельник призвал других членов альянса НАТО увеличить свои расходы на оборону до 3% их ВВП, поскольку Россия переводит свою экономику на военную основу и продолжает спецоперацию на Украине.
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