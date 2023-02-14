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Есть дата и соперник по возвращению Касымбая в октагон

На турнире Hardcore FC MMA, который пройдет 19 мая в Казахстане, состоится бой-реванш между Мухаммедом Хейбати, более известным как «Персидский Дагестанец», и Муратбеком Касымбаем.

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