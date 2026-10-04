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Трамп рассказал, что «дискомбобулирует» всех американцев

Трамп рассказал, что «дискомбобулирует» всех американцев

Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от сезонного перевода часов и сохранить летнее время круглый год.

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