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  • Anlrey Boracow
    А вот и ответочка...
  • Иван Иваныч
    Вау Явлинский реально удивляет...это на него снизошло или откровение свыше? Козе понятно, что принять решение граждан...Явлинский: Европе...
  • Иван Иваныч
    Прямо таки не Явлинский, а капитан Очевидность...хотя- если уже и до этого типа дошло...видимо это- аксиома.Явлинский: Украин...

ШВЕЦИЯ НИКОГДА НЕ ВСТУПИТ В НАТО: В АНКАРЕ ЗАЯВИЛИ О "ТРОЙНОМ СОГЛАШЕНИИ"

ШВЕЦИЯ НИКОГДА НЕ ВСТУПИТ В НАТО: В АНКАРЕ ЗАЯВИЛИ О "ТРОЙНОМ СОГЛАШЕНИИ"

Швеция никогда не вступит в НАТО, её членство в Североатлантическом альянсе — несбыточная мечта Стокгольма, который отказывается выполнять требования Анкары.

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