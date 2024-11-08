Русская весна
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Русская весна

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«Я — русский!» — Путин рассказал о впечатлившем его ответе мужчины из Белгорода (ВИДЕО)

«Я — русский!» — Путин рассказал о впечатлившем его ответе мужчины из Белгорода (ВИДЕО)

Выступая на заседании клуба «Валдай», президент Владимир Путин вспомнил о впечатлившем его ответе мужчины из Белгорода западному журналисту: «Я помню, включил телевизор.

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