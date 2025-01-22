«Апуш» студиясе «Театрлы Идел буе» фестиваленең төбәк этабы финалисты булды

«Апуш» балалар татар театр студиясе һәм «ЭОС» студентлар театры үзләренең иҗатына югары бәя алдылар. Казанлылар — «Театральное Приволжье» («Театрлы Идел буе») фестиваленең VI сезонының төбәк этабында җиңүчеләр арасында.
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