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Росавиация: 74 рейса задержали в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Росавиация: 74 рейса задержали в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Ночью и утром 1 сентября в трех аэропортах столичного региона вводили временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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