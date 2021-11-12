Транспортный коллапс на Дальнем Востоке. Правительство заигралось в рыночный капитализм

АНГЕЛ АНГЕЛ

Так это следствие, ведь государство ушло от экономики и развития государственных предприятий, отдав все на откуп рыночникам вот и результат... Кстати все виновные и по сегодня в высших эшелонах власти "ТРУДЯТСЯ" или саботируют, стоило бы разобраться в этом вопросе спецслужбам.. Главное что руководят министерствами и ведомствами в России не профессионалы и не практики, а теоретики, которые не имеют представления как все организовать и провести реформы. Ну а семейственность в Госкорпорациях и высших эшелонах власти уже показала куда Роскосмос докатился, стоимость борщевого набора и т.д... Объясните как мигранты и гастарбайтеры из средней азии и кавказа не имея Российского воительского удостоверения занимаются перевозками пассажиров и грузов на территории России, в то время что водителям с ДНР и ЛНР не производят их удостоверения на Российски тем более подпадающие из них Граждане России и они не покупали удостоверения за баранов... Цифра просто уже утомила так за 11 ноября дважды атаковывали сайт госуслуг который просто висел, так может хвати экспериментов, а политики и чиновники займутся реальной экономикой в стране или так заняты разворовыванием народных бюджетных денег, что им времени, да и знаний с познаниями не хватает, провести реальные реформы??? Наверное многих просто надо отправить не на повышение, а в реальную отставку, ведь стране так не хватает реальных рабочих рук на строительстве, сельском хозяйстве, в ЖКХ ну что просто штаны протирать и решать свои личные, семейные, блатных и диаспор проблемы... Во вред России и ее народа...