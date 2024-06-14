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Раскрыт необычный способ разнообразить время в постели. Возьмите грейпфрут

Раскрыт необычный способ разнообразить время в постели. Возьмите грейпфрут

Несколько лет назад в интернете завирусилось видео, где женщина демонстрирует технику минета с изюминкой: она использовала грейпфрут (нужно обрезать фрукт с обеих сторон, проделать дыру в середине и надеть его на пенис перед тем, как приступить к оральному сексу.

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