Елизавета Боярская шокировала откровенной сценой в новом сериале

Лиза Боярская снялась в постельной сцене. В сети разгорелся нешуточный скандал: появилось видео со сценой, где 39-летняя Елизавета Боярская предстает абсолютно обнаженной в эротическом эпизоде сериала “Опасная близость”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии