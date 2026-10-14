www.globallookpress.com/US Navy Военно-воздушные силы (ВВС) США обратились к конгрессу с требованием выделить им 525,2 млн долларов на создание новых крылатых ракет большой дальности.
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