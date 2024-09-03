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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о новых правилах: «Ничто, показушные дела. Как можно отнимать очки, которые команда завоевала за 60 минут? Или забить буллит с добивания? Пожелаем всем нам удачи в этом шоу»

КХЛ объявила об изменении правила начисления очков в лиге: с сезона-2024/25 команда получает за матч ноль очков, если в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота.

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