Появились кадры задержания замглавы Усть-Абаканского поселкового совета после обрушения горки

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Красноярскому краю и Хакасии показало кадры задержания заместителя главы поселкового совета Сергея Новоселова, подозреваемого по уголовному делу, связанному с обрушением горки с детьми.
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