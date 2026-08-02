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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель «Кадиллака»: «У команды смелые амбиции. Она не хочет участвовать в гонках для массовки»

Руководитель « Кадиллака » Грэм Лоудона прокомментировал выступления команды в первой половине текущего сезона.

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