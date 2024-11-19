Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сколько бурых медведей живёт в разных странах мира и на каком месте Россия?

Сколько бурых медведей живёт в разных странах мира и на каком месте Россия?

Начнем с того, что всего на планете Земля проживает порядка 200 тысяч бурых медведей. Это означает, что если бы они собрались все вместе в одну "медвежью республику", то ее население примерно соответствовало бы населению республики Алтай.

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