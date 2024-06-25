Пентагон: США не хотят видеть гражданских потерь и обсудят это с Украиной

Соединенные Штаты не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Киевом, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе.
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