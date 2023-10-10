Глава МИД РФ Лавров: западное меньшинство спровоцировало серьезный кризис в мире

Западное меньшинство своими действиями спровоцировало серьезный кризис в мире. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел Российской Федерации.
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