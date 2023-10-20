ВДНХ приглашает горожан на новые выставки

ВДНХ приглашает горожан и гостей столицы на новые выставки. Посетители узнают о том, как одевались модницы в XIX веке, рассмотрят под микроскопом рисунки на зернах и узоры на косточках плодовых деревьев, познакомятся с историей старинных белорусских замков и увидят копии первых паровозов.
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