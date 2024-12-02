НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

В Курской области врач идет под суд за разглашение медтайны

В Курской области врач идет под суд за разглашение медтайны

Женщина, работающая медиком, пришла на прием в госучреждение. Принимала ее бывшая пациентка. В связи с тем, что посетительницу не удовлетворили результаты приема, она в присутствии окружающих сообщила информацию об обращении работницы к ней за медпомощью и огласила диагноз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх