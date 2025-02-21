Врач Сережина: добавки в продуктах могут вызывать рак

Они влияют на мозг Магазины пестрят разнообразием продуктов, которые кажутся идеальными: фрукты, выглядящие так, словно только что сорваны с ветки, или мясо, обещающее исключительное качество, но за привлекательным видом могут скрываться вещества, способные нанести вред организму.
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