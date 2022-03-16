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Житель Москвы потерял 37 млн рублей при попытке обменять валюту

Житель Москвы потерял 37 млн рублей при попытке обменять валюту

В российской столице правоохранители задержали 54-летнего чеченского авторитета. Его подозревают в мошенничестве почти на 40 миллионов рублей: мужчина притворился валютным брокером и пообещал обменять сбережения 26-летнего москвича на доллары.

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