Житель Москвы потерял 37 млн рублей при попытке обменять валюту

В российской столице правоохранители задержали 54-летнего чеченского авторитета. Его подозревают в мошенничестве почти на 40 миллионов рублей: мужчина притворился валютным брокером и пообещал обменять сбережения 26-летнего москвича на доллары.
В российской столице правоохранители задержали 54-летнего чеченского авторитета. Его подозревают в мошенничестве почти на 40 миллионов рублей: мужчина притворился валютным брокером и пообещал обменять сбережения 26-летнего москвича на доллары.
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