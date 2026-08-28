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Биолог перечислила признаки, выдающие плохой плавленый сыр

Биолог перечислила признаки, выдающие плохой плавленый сыр

Слишком насыщенный желтый цвет — частый сигнал о добавленных красителях, а излишняя текучесть говорит о превышении нормы солей плавителей Желтый цвет и текучесть плавленого сыра указывают на его низкое качество, объяснила порталу News.

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