Биолог перечислила признаки, выдающие плохой плавленый сыр

Слишком насыщенный желтый цвет — частый сигнал о добавленных красителях, а излишняя текучесть говорит о превышении нормы солей плавителей Желтый цвет и текучесть плавленого сыра указывают на его низкое качество, объяснила порталу News.
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