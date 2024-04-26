Женщина пырнула ножом в живот сожителя в Лосиноостровском

В больницу обратился 34-летний москвич, который сообщил, что вечером в парковой зоне в Лосиноостровском районе у него произошел конфликт с незнакомыми гражданами, в ходе которого ему нанесли удар в область живота неизвестным предметом.
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