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Джапарова заявила, что ущерб гражданской инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов

Джапарова заявила, что ущерб гражданской инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре страны к настоящему моменту превысила 127 миллиардов долларов.

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