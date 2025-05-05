Мука помощи: Румыния может прекратить транзит оружия на Украину

Возможная победа лидера правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона на президентских выборах может поставить под вопрос транзит военной помощи Запада Украине через Румынию, считают в экспертном сообществе.
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