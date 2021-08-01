Празднование икон Божией Матери в августе (Заступница Небесная)

2 августа - Чухломская, или Галичская, и Абалацкая иконы Божией Матери; 5 августа - икона Божией Матери, именуемая "Всех скорбящих радость" (с грошиками); 10 августа - Смоленская икона Божией Матери, именуемая "Одигитрия" и чтимые списки со Смоленской иконы Божией Матери; 10 августа - Гребневская, Костромская и "Умиление" Серафимо-Дивеевская иконы Божией Матери; 15 августа - Ачаирская икона Божией Матери; 17 августа - Пензенская-Казанская икона Божией Матери; 21 августа - Толгская икона Божией Матери; 26 августа - иконы Божией Матери: Минская и именуемые "Семистрельная" и "Страстная"; 27 августа - иконы Божией Матери, именуемые "Беседная", и Нарвская.