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Минобороны РФ объявило цели ударов в портах Николаева и Измаила

Минобороны РФ объявило цели ударов в портах Николаева и Измаила

Минобороны РФ объявило цели ударов в портах Николаева и Измаила Юлия ЧелкановаВооруженные силы России продолжают системную работу по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

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