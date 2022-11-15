Пресная жизнь: что будет с телом, если полностью отказаться от соли

«Сахар — белая смерть», «Соль — белый яд». Кто не слышал эти утверждения? Нередко можно прочитать очередной совет полностью отказаться от соли: нужное организму количество находится в продуктах, а когда мы досаливаем — получаем избыток в организме.
«Сахар — белая смерть», «Соль — белый яд». Кто не слышал эти утверждения? Нередко можно прочитать очередной совет полностью отказаться от соли: нужное организму количество находится в продуктах, а когда мы досаливаем — получаем избыток в организме.
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