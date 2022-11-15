Полезные советы

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Спасибо большое автору, сделавшему подборку рекомендаций. Вам здоровья.Как избавиться от...
  • Елена Тимофеева
    то есть, сейчас обходятся без родителей? вообще-то, пациентка сначала обращается к гинекологу детской поликлиники. а ...Голикова предложи...

Пресная жизнь: что будет с телом, если полностью отказаться от соли

Пресная жизнь: что будет с телом, если полностью отказаться от соли

«Сахар — белая смерть», «Соль — белый яд». Кто не слышал эти утверждения? Нередко можно прочитать очередной совет полностью отказаться от соли: нужное организму количество находится в продуктах, а когда мы досаливаем — получаем избыток в организме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх