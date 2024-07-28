Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по факту возможного нарушения прав граждан в микрорайоне Верхняя Курья Пермского края

В сети Интернет опубликовано видео, в котором сообщается, что жители микрорайона Верхняя Курья Пермского края выражают несогласие с планируемым строительством религиозного сооружения, который может стать местом скопления мигрантов.
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