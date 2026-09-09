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Россиянам объяснили, как вернуть деньги за фитнес-абонемент

Россиянам объяснили, как вернуть деньги за фитнес-абонемент

Перед обращением за возвратом эксперт рекомендует внимательно изучить договор Клиент фитнес-клуба или бассейна вправе в любой момент отказаться от дальнейшего посещения и потребовать возврата денег за абонемент.

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