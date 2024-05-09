Гончаренко: пять украинских министерств остались без руководителей

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей - теперь пять министерств остались без министров.
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