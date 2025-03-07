Зоя Чалова: «Библиотекам посвятила всю свою жизнь»

Президент Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское библиотечное общество» и директор Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского рассказала, как относится к званию «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» Для меня быть кандидатом в Почетные граждане Санкт-Петербурга крайне важно.