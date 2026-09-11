Очередной скандал в "Яндекс такси"? Водитель отчитала пассажирку на видео – "вы не имеете права!"

В социальных сетях и телеграм-каналах распространяют видео, которое могло быть снять, по словам авторов, в одной из машин "Яндекс такси" - велись съёмки в машине бизнес-класса, на одном из маршрутов в Петербурге, говорится в описании к роликам.
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