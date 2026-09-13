Блогер Рустам Солнцев оставил в России крупную сумму наличных

Блогер Рустам Солнцев (признан иноагентом), уехавший в США, рассказал, что оставил крупную сумму наличных в сейфе в московской квартире на Арбате.
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