Подготовка к выборам, привлечение активистов и молодежи, работа с избирателями и первичками: Дмитрий Медведев поставил задачи региональным отделениям «Единой России»

Председатель партии провел встречу с руководителями региональных исполкомов Задачам по подготовке к кампании 2025, выборам в Госдуму 2026 годов и укреплению партийной системы «Единой России» была посвящена встреча Дмитрия Медведева и руководителей региональных исполкомов партии.