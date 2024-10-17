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Подготовка к выборам, привлечение активистов и молодежи, работа с избирателями и первичками: Дмитрий Медведев поставил задачи региональным отделениям «Единой России»

Подготовка к выборам, привлечение активистов и молодежи, работа с избирателями и первичками: Дмитрий Медведев поставил задачи региональным отделениям «Единой России»

Председатель партии провел встречу с руководителями региональных исполкомов Задачам по подготовке к кампании 2025, выборам в Госдуму 2026 годов и укреплению партийной системы «Единой России» была посвящена встреча Дмитрия Медведева и руководителей региональных исполкомов партии.

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