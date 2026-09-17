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Царьград

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Слесарь НЗХК Марина Шураева получила медаль ордена «За заслуги»

Слесарь НЗХК Марина Шураева получила медаль ордена «За заслуги»

Президент России отметил государственной наградой сотрудницу Новосибирского завода химконцентратов. Соответствующий указ подписан в отношении слесаря-сборщика предприятия Марины Шураевой — ей присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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