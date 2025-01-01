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"Это у нас традиция, привыкай": Иноземные студенты танцуют и разбрасывают деньгами подражая азербайджанским ОПГ

"Это у нас традиция, привыкай": Иноземные студенты танцуют и разбрасывают деньгами подражая азербайджанским ОПГ

Avia.pro - СМИ Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что сегодня всё будет иначе. Но стоит мне переступить порог Тюменского государственного медицинского университета, как я чувствую себя героиней фильма о потерянных мирах.

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Комментарии
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ВП
Валентина Попкова
Вас нет.Убивать -да.
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10 час.
ИШ
Иван Шапошников
а по существу написанной темы вопросов нет?знаешь валЭра,британские учённые признали необходимость или зависимость,искать ошибки в чужом написанном,психическим заболеванием!с чем тебя и поздравляю!..ида,нашёл ошибку-вешайся!..
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9 час.
SS
Sergey Sergey
Ну дак если государство оценивает эффективность вузов исходя из их способности зарабатывать деньги, то чего ждать? Так и будем целовать в зад импортных студентов ибо они учатся платно. А наши голодранцы пофиг.
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6 час.

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