Столичный производитель поставил более 5 млн медицинских изделий по офсетному контракту

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «ГемаТех» (входит в структуру ГК «Гемамед») в рамках реализации офсетного контракта поставила в медицинские учреждения столицы более пяти миллионов единиц продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии