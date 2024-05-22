"Уже не знают, как убрать его". Отец генерала Попова об аресте сына. Еще - Сладков и Подоляка

Кому-то стал неугоден генерал Попов? Уверена, что воры-генералы подставили настоящего человека. Надеюсь, что разберутся. Нет у него ничего наворованного - ни в России, ни за бугром. Что творится,?

ВераВерная

К бабке не ходи - это подстава. Хотят отвлечь внимание от проворовавшихся по самое "не балуйсь" генералов! Кто знал Попова - в один голос говорят - человек абсолютно не корумпированный, ни в каких бизнес-схемах не замеченный, честный служака, крепкий профессионал. А вот поди ж ты, хотят размотать, свой сценарий протаскивают. Очнитесь уже, гуси-лебеди судейские, куда летите?