Героя обороны Запорожья во время украинского контрнаступления, командующего на тот момент 58-й армией (позывной «Спартак»), арестовали - оказывается за продажу «налево» неких металлических изделий на сумму в 100 млн рублей, изначально предназначенных для строительства линий обороны на новых территориях.
"Уже не знают, как убрать его". Отец генерала Попова об аресте сына. Еще - Сладков и Подоляка
Комментарии
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Tania Еременко
Кому-то стал неугоден генерал Попов? Уверена, что воры-генералы подставили настоящего человека. Надеюсь, что разберутся. Нет у него ничего наворованного - ни в России, ни за бугром. Что творится,?
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18 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Действительно, доколе???😀
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17 час.
ВераВерная
К бабке не ходи - это подстава. Хотят отвлечь внимание от проворовавшихся по самое "не балуйсь" генералов! Кто знал Попова - в один голос говорят - человек абсолютно не корумпированный, ни в каких бизнес-схемах не замеченный, честный служака, крепкий профессионал. А вот поди ж ты, хотят размотать, свой сценарий протаскивают. Очнитесь уже, гуси-лебеди судейские, куда летите?
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16 час.
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