"Наглость — второе счастье" Какие территории России хотят отнять американцы Автор: Майя Новик Как и 100 лет назад, американцы до сих пор не оставляют надежд прибрать к рукам стратегически важные или богатейшие земли России, обещая взамен лишь "не спаивать местное население".