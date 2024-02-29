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Какие территории России хотят отнять американцы

Какие территории России хотят отнять американцы

"Наглость — второе счастье" Какие территории России хотят отнять американцы Автор: Майя Новик Как и 100 лет назад, американцы до сих пор не оставляют надежд прибрать к рукам стратегически важные или богатейшие земли России, обещая взамен лишь "не спаивать местное население".

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Комментарии
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Михаил Сенников
и не только на аляске, в калифорнии было много русских поселений!
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пока пиндосов не победим, они как ползучие твари будут лезть в Россию! Хрен им в сумку, чтоб сухари не мялись!
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49 мин.
Елена Шарапова
скоро, скоро все ждут этого!!!!
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10 мин.

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