Мать вундеркинда Алисы Тепляковой призналась, что хотела работать

Мать Алисы Тепляковой поделилась своими планами о возвращении на работу после декрета. Наталья Теплякова уверила, что не планировала стать многодетной матерью и хотела возобновить профессиональную деятельность после рождения первого ребенка.
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