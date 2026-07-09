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Мать вундеркинда Алисы Тепляковой призналась, что хотела работать

Мать вундеркинда Алисы Тепляковой призналась, что хотела работать

Мать Алисы Тепляковой поделилась своими планами о возвращении на работу после декрета. Наталья Теплякова уверила, что не планировала стать многодетной матерью и хотела возобновить профессиональную деятельность после рождения первого ребенка.

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