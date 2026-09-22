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Царьград

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Елена Царёва: тренировки вечером мешают засыпанию

Елена Царёва: тренировки вечером мешают засыпанию

Невролог Елена Царёва пояснила, как вечерние тренировки могут задерживать засыпание, и рекомендовала физическую активность в первой половине дня.

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