Елена Царёва: тренировки вечером мешают засыпанию

Невролог Елена Царёва пояснила, как вечерние тренировки могут задерживать засыпание, и рекомендовала физическую активность в первой половине дня.
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