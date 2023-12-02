Политнавигатор Новейшие российские учебники истории, где утверждается, что идея украинской самостийности изначально была результатом подрывной деятельности Австро-Венгерских спецслужб на исторических русских территориях, являются «квинтэссенцией фальшивок».
Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью
Комментарии
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ВБ
Виталий Бакунович
Людям с деменцией всегда что-то кажется...
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10 час.
SM
Sergey Mosyagin
А не он ли способствовал разрыву с Россией? Запрет второго, родного для украинцев языка, бандеровщина, снос памятников, маразм с запретом всего русского, захват храмов, обстрелы Донбасса? Политическая проститутка, перевертыш...ЛГБТ, воспитание зверинной ненависти ко всему российскому... И крах страны...
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6 час.
Наталия Шумакова
Не стОит. Слишком ядовиты, разъесть может. 😆
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3 час.
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