Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    "А "древняя Русь" - это и русины центральной Европы- "русские" племена вендов (отсюда и ВЕНгрия и ВЕна), спустившиеся...С укрского "черво...
  • Евгений Луговцев
    А что ж ты сама много не на рожала"Жестоко, безумие...
  • Зоя
    старикан,побитый молью,у ж давно никому не интересен....Макаревич* отомст...

Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью

Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью

Политнавигатор Новейшие российские учебники истории, где утверждается, что идея украинской самостийности изначально была результатом подрывной деятельности Австро-Венгерских спецслужб на исторических русских территориях, являются «квинтэссенцией фальшивок».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Виталий Бакунович
Людям с деменцией всегда что-то кажется...
Ответить
10 час.
SM
Sergey Mosyagin
А не он ли способствовал разрыву с Россией? Запрет второго, родного для украинцев языка, бандеровщина, снос памятников, маразм с запретом всего русского, захват храмов, обстрелы Донбасса? Политическая проститутка, перевертыш...ЛГБТ, воспитание зверинной ненависти ко всему российскому... И крах страны...
Ответить
6 час.
Наталия Шумакова
Не стОит. Слишком ядовиты, разъесть может. 😆
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх