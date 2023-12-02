Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью

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Sergey Mosyagin

А не он ли способствовал разрыву с Россией? Запрет второго, родного для украинцев языка, бандеровщина, снос памятников, маразм с запретом всего русского, захват храмов, обстрелы Донбасса? Политическая проститутка, перевертыш...ЛГБТ, воспитание зверинной ненависти ко всему российскому... И крах страны...