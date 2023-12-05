Столтенберг: НАТО будет поддерживать Киев вопреки позиции части членов

REUTERS/Johanna Geron Союзники по НАТО намерены продолжать оказывать помощь Украине вопреки новой политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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