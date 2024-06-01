Задержанных в Закарпатье кришнаитов доставили в военкомат

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат – при. РЕН ТВ) совместно с полицейскими задержали вблизи Мукачево Закарпатской области Украины мужчин-кришнаитов, сообщило издание "Страна".
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