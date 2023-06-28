Суперлуние 3 июля: что не стоит делать в этот день

Суперлуние — это период, когда Луна находится на самом близком расстоянии к Земле. В течение года обычно бывает четыре суперлуния, причем одно из наиболее ярких и сильных ожидается 3 июля в 14:30 по московскому времени, сообщает портал Rsute.
Суперлуние — это период, когда Луна находится на самом близком расстоянии к Земле. В течение года обычно бывает четыре суперлуния, причем одно из наиболее ярких и сильных ожидается 3 июля в 14:30 по московскому времени, сообщает портал Rsute.
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